Bekçi alımı son açıklamalar... Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Mart tarihli resmi gazete ilanı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi (EGM PA) bünyesinde görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?