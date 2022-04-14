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Bekçi alımı son açıklamalar... Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Bekçi alımı son açıklamalar... Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı 2022 başvurusu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde 3 bin bekçi alımı yapılacağı 4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile açıklanmıştı. İşte, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Mart tarihli resmi gazete ilanı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi (EGM PA) bünyesinde görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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