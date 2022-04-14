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Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? SORGULAMA EKRANI...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? SORGULAMA EKRANI...

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere yapılacak 12 bin 823 personel alımına ilişkin başvurular Mart ayının 17'sinde tamamlanmıştı. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? SORGULAMA EKRANI...

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı, Şubat 2022 yılında bakanlık kadrolarında görevlendirilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1-17 Mart 2022 tarihlerinde E-Devlet sistemi üzerinden tamamlanmıştı. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir."

"pgm.adalet.gov.tr" adresinde yayınlanan açıklamada Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacak adaylar çin tarih netleşti. Açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır" denildi.

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacaklar arasında uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak.

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklar.

ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı gerçekleştirilecek.

Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563

İcra dairelerine 500

Bakanlık merkeze 188

Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.

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