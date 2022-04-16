Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuruları 17 Mart tarihinde sona ermişti. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı, bakanlık kadrolarında görevlendirilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir."
"pgm.adalet.gov.tr" adresinde yayınlanan açıklamada Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacak adaylar çin tarih netleşti. Açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır" denildi.
Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacaklar arasında uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak.
Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak.
Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklar.
ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI
Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı gerçekleştirilecek.
Bakanlık adliyelerine 6 bin 459
Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563
İcra dairelerine 500
Bakanlık merkeze 188
Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.
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