Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen ataması olacak mı?
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen ataması ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulunmuş ve öğretmenlere beklenen müjdeyi vermişti. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen ataması olacak mı?
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen ataması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl için de öğretmen atamalarının duyurulması bekleniyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz aylarda bir canlı yayında öğretmen atamaları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirmişti. İşte, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen ataması olacak mı?
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı programda öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.
Geçtiğimiz yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti. Bu yıl da atama takviminin nisan ayında açılması ön görülüyor. Ancak atama tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.
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