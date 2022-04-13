OGM işçi alımı başvuru ekranı 2022 | Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

* Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.

4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),

5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.