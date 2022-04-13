ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru yapan adaylar gelecek sonuç açıklamalarını yakından takip ediyor. 1-17 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meslek dalları içerisinde zabıt katibi, güvenlik görevlisi, teknisyen, aşçı, mübaşir gibi branşlar buluyor. Adalet Bakanlığı toplamda 12 bin 823 personel alımı yapacak. Alımlar için başvuruda bulunan adaylar sonuçlar için bekleyişini sürdürüyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 1-17 Mart 2022 tarihlerinde alınan başvuruların ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanacak.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.
Henüz başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı ile birlikte haberimizdeki yerini alacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.
pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.
Adalet Bakanlığı sözlü sınavları başvuru sonuçları ardından netlik kazanacak.
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