📢3 bin bekçi alım başvuru şartları 2022 nelerdir? Bekçi alımı başvuruları ne zaman? EGM, PA bekçilik başvuru tarihleri...
Binlerce kişi 3 bin bekçi alım başvuru şartları 2022 nelerdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Kariyerini bu yönde hedefleyen kişiler yayınlanan ilanları yakından takip ediyor ve Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulunca başvuru şartları merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
📢3 bin bekçi alım başvuru şartları 2022 nelerdir? Bekçi alımı başvuruları ne zaman? EGM, PA bekçilik başvuru tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı konusu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Detayların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
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