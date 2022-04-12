2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvurusu ne zaman, şartlar neler, kılavuz yayımlandı mı?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

2022 yılına ilişkin başvuru kılavuzu şu ana kadar yayımlanmadı. Bu nedenle bu sene için başvuru şartları da belli değil. Geçtiğimiz dönem adaylar aşağıdaki şartlara göre kadroya alınmıştı.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,