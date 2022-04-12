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2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvurusu ne zaman, şartlar neler, kılavuz yayımlandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvurusu ne zaman, şartlar neler, kılavuz yayımlandı mı?

2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu için geri sayım! Bekçilik duyurusu için adayları gözü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nde! Resmi Gazete'de de yayımlanan ilana göre 3 bin bekçi alımı yapılacak. İşte, 2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvurusu ne zaman, şartlar neler, kılavuz yayımlandı mı?

2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvurusu ne zaman, şartlar neler, kılavuz yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı başvuru şartları 2022! Binlerce Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayı, PA - EGM duyurular sayfasını sıklıkla ziyaret ediyor. İşte, 2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvurusu ne zaman, şartlar neler, kılavuz yayımlandı mı?

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

10 bin bekçi temini açıklamaları ardından geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de 3 bin bekçi alımı yapılacağına dair ilan yayımlandı. Adaylar merakla bekçilik için başlayacak başvuru sürecini bekliyor. Gözler EGM ve PA'tarafından yayımlanacak duyuruda! Ancak henüz başvuru ve alım tarihine ilişkin kılavuz paylaşılmadı.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

2022 yılına ilişkin başvuru kılavuzu şu ana kadar yayımlanmadı. Bu nedenle bu sene için başvuru şartları da belli değil. Geçtiğimiz dönem adaylar aşağıdaki şartlara göre kadroya alınmıştı.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak...

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