Jandarma uzman erbaş alımı son günler! 2022 JGK başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

* Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

* Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.