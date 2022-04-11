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Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları saat kaçta açıklanır?

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Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları saat kaçta açıklanır?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1-17 Mart tarihleri aralığında başvuruları kabul edilen alımlar için sonuç açıklaması bekleniyor. Bakanlık tarafından gelen açıklama sonrasında 12 bin 823 personel alımı yapılacak. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları saat kaçta açıklanır?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları saat kaçta açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlığa sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alınacak. Bakanlık tarafından uygulamalı sınavı katılım sağlayacak adaylar için tarih açıklamasında bulunuldu. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları saat kaçta açıklanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

Bakanlıktan yapılan açıklamada zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ile ilgili ise şu ifade yer verildi:

"Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

Yapılan açıklamaya göre; 9 Mayıs'ta adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlış yapılmadan ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının belirlenmesi için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınav sürecek.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazanan vatandaşlar en geç 16 Mayıs Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak. Açıklamada yazılı bildirim yapılmayacağı belirtildi. Öte yandan sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

SÖZLÜ SINAV HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

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