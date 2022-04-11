PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT hangi illerde alım yapacak?

2022 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. PTT personel alımı başvuruları, ilanın yayınlanmasının ardından başlayacak. Merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere yurt içi ve yurt dışı her bölgede hizmet veren PTT bünyesinde görev alacaklar.

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.