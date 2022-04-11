İdari izin genelgesi 2022 son dakika: 24. hafta gebelere hamilelere idari izin kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika... Hamilelere idari izin kalktı mı? Koronavirüs salgınıyla birlikte hayata geçirilen Kovid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı. Bu gelişmelerin ardından kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile hamilelerin 24. haftada başlatılan doğum öncesi idari izin uygulamasının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Peki, 24. hafta gebelere hamilelere idari izin kalktı mı? İşte idari izin genelgesi ile ilgili merak edilenler...
İdari izin genelgesi son dakika... 9 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan idari izin ile ilgili genelgenin ardından 'Hamilelere idari izin kalktı mı?' sorusu gündeme geldi. Bilindiği üzere koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte bazı tedbirler hayata geçirilmiş ve kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izin ile 24. haftada başlatılan doğum öncesi hamilelere idari izin uygulaması hayata geçirilmişti. Peki, 24. hafta gebelere hamilelere idari izin kalktı mı? İşte haberin detayları...
HAMİLELERE İDARİ İZİN KALKTI MI?
Resmi Gazete'nin 9 Nisan 2022 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.
Genelgede, "Covid-19 kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği belirtildi.
Genelge ile; Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
9 NİSAN TARİHLİ İDARİ İZİN GENELGESİ
Resmi Gazete'de konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir"
YENİ GENELGE GEREĞİNCE NE OLACAK?
Yeni Genelge gereğince,
1- Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlara artık idari izin verilmeyecek.
2- Kamu kurum ve kuruluşlarınca ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilmesini öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.
3- Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacak.
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