Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM-PA bekçilik başvuruları ne zaman 2022?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

2022 yılına ilişkin başvuru kılavuzu şu ana kadar yayımlanmadı. Bu nedenle bu sene için başvuru şartları da belli değil. Geçtiğimiz dönem adaylar aşağıdaki şartlara göre kadroya alınmıştı.