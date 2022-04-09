OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5000 personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, OGM’ye İŞKUR üzerinden orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacak. İşte, OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) duyurdu! OGM 5000 personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, OGM'ye pek çok ilde üzerinden orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacak. İşte, OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
OGM işçi alımı başvurusunda bulnacak adaylar 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.
İŞTE OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde:
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
- Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
- Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
- Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
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