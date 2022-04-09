OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) duyurdu! OGM 5000 personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, OGM'ye pek çok ilde üzerinden orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacak. İşte, OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?