EGM, Jandarma Genel Komutanlığı JGK bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 📣3 bin bekçi alımı başvuru şartları 2022!
📣3 bin bekçi alımı başvuru şartları 2022! EGM, Jandarma Genel Komutanlığı JGK bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuruları ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
Binlerce kişi tarafından 3 bin bekçi alımı başvuru şartları 2022 gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. Kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyen ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmanın hayalini kuran kişiler Çarşı ve Mahalle bekçiliği için başvuruların ne zaman alınacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanının ardından gözler bekçi alımı ile ilgili son gelişmelere çevrildi. Peki EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?
4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'ye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.
3 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
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