EGM, Jandarma Genel Komutanlığı JGK bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 📣3 bin bekçi alımı başvuru şartları 2022!

Binlerce kişi tarafından 3 bin bekçi alımı başvuru şartları 2022 gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. Kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyen ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmanın hayalini kuran kişiler Çarşı ve Mahalle bekçiliği için başvuruların ne zaman alınacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanının ardından gözler bekçi alımı ile ilgili son gelişmelere çevrildi. Peki EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?