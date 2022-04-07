📣Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi CANLI yayın izle! ✍7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dün başlayan Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi bugün de devam ediyor ve tüm illerden vatandaşlar kendi isminin çıkıp çıkmayacağını öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar...