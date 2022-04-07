📣Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi CANLI yayın izle! ✍7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı!
Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi CANLI yayın izle seçeneğini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler 10 bin sürekli işçi alımı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor, dün yapılan ve bugün de farklı iller için devam eden kura çekilişi sonucunda isminin olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonucu sorgulama ekranına nasıl, nereden ulaşılır? Farklı meslek dallarında alımların yapılacağı Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.
📣Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi CANLI yayın izle! ✍7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dün başlayan Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi bugün de devam ediyor ve tüm illerden vatandaşlar kendi isminin çıkıp çıkmayacağını öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.
İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden 6 Nisan 2022 tarihinde çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
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