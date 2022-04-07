5 bin OGM işçi alımı başvuru şartları 2022 nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELERDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde:

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),