Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.