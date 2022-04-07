Adalet Bakanlığı personel alımı sorgulama: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları duyuruldu mu?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1-17 Mart 2022 tarihlerinde alınan personel alımı başvuruları sonrası gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alımı için başvuruları onaylananlar boy ve kilo ölçümüne göre çağırılacaklar. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları duyuruldu mu?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları duyuruldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için kritik tarih yaklaştı. Mart ayında alınan başvuruların ardından Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek için başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları duyuruldu mu?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.
pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.
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