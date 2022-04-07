OGM personel alımı başvuru LİNKİ! OGM ve DSİ işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? OGM personel alımı detayları...

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilmiş olan şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Aynı zamanda, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte veya geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacak ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile beraber tazmin edilecek.