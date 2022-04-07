OGM personel alımı başvuru LİNKİ! OGM ve DSİ işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? OGM personel alımı detayları...
OGM ve DSİ işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM ve DSİ bünyesinde yapılacak olan personel alımı hakkında sorgulamalar sürüyor. Önceki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Orman Genel Müdürlüğü OGM 1883 kişilik personel alımı başvuruları da 4 Nisan'da başlamıştı. İşte, OGM ve DSİ işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? OGM personel alımı detayları...
OGM ve DSİ işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? OGM personel alımı detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından duyurulmuştu. Oktay konu hakkında "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" açıklamasında bulunmuştu. İşte, OGM ve DSİ işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? OGM personel alımı detayları...
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DSİ personel alımı hakkında henüz açıklama gelmedi ancak OGM bünyesinde 1883 personel alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarının kademeleri olarak devam etmesi beklenmekte.
Tarım ve Orman Bakanlığı OGM memur personel alımı başvuruları ise 4 - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ALAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
-283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı gerçekleştirilirken,
-50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı,
-1500 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacak.
BAŞVURULARDA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde ifade edilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) 2020 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecek.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler ya da Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacak.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilmiş olan şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Aynı zamanda, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte veya geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacak ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile beraber tazmin edilecek.
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