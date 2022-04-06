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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 bin sürekli işçi alımı için detaylar belli oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar neticesinde isim listesi duyurulacak. Başvuruda bulunan adaylar kura çekimini canlı takip etmek istiyor. İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan 10 bşn sürekli işçi alımı için kura çekimi gerçekleşecek. Adaylar kura çekimini canlı yayınını nereden izleyeceklerini merak ediyor. İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?

KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

6 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

7 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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