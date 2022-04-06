İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.