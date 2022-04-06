İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. Başvuruları geçtiğimiz günde tamamlanan alıma ilişkin kura çekimi için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. KPSS şartı aranmayan alımlar için kura çekilişi yapılacak. Çekiliş ile birlikte nihai ve yedek liste açıklanacak. Nihai listede adı bulunanlardan işe girmeyenlerin yerine yedeklerden alım yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? İŞKUR ile Sağlık Bakanı personel alımı kura sonuçları belli oldu mu?