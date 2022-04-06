İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday Mart ayında başvuru sürecini tamamladı. Kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak. İşe alınacak sürekli işçiler kura çekiminin ardından belli olacak. İşte, 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. Başvuruları geçtiğimiz günde tamamlanan alıma ilişkin kura çekimi için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. KPSS şartı aranmayan alımlar için kura çekilişi yapılacak. Çekiliş ile birlikte nihai ve yedek liste açıklanacak. Nihai listede adı bulunanlardan işe girmeyenlerin yerine yedeklerden alım yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? İŞKUR ile Sağlık Bakanı personel alımı kura sonuçları belli oldu mu?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ (NİHAİ-YEDEK)
İşe alınacak sürekli işçiler, kura tamamlandıktan sonra sonuçlara asıl ve yedek adaylara ilişkin listelere, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurulara, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ulaşabilecek. Duyurularla ilgili herhangi bir hususta adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak.
KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.
KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
6 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
7 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
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