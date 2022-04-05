3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?