3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Mart Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'ye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. İşte, 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor.
BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.
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- 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
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