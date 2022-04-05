Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 10 bin sürekli işçi alımına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 10 bin sözleşmeli işçi ve 10 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 10 bin personel alımı KPSS atama sonuçlarının açıklanmasıyla gözler İŞKUR kura çekimine çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.
Kura Yeri : ANKARA
Kura Tarihi : 06.04.2022
Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)
SAĞLIK BAKANLIĞI NİHALİ LİSTE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:
Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.
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