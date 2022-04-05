Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 10 bin sözleşmeli işçi ve 10 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 10 bin personel alımı KPSS atama sonuçlarının açıklanmasıyla gözler İŞKUR kura çekimine çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?