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SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR nihai liste yayınladı, açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR nihai liste yayınladı, açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR nihai liste yayınladı, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Nisan ayının gelmesinin ardından kura sonuçları ve nihai liste için bekleyiş arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR nihai liste yayınladı, açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR nihai liste yayınladı, açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için süreç devam ederken, kura çekimi için detaylar belli olmaya başladı. 2022 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR nihai liste yayınladı, açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

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