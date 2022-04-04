Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı son dakika gelişmeleri mahalle ve çarşı bekçiliği için ilan bekleyen adaylar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanı sonrasında gelecek detaylar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı müjdelenmişti. Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek bekçi adaylarının EGM PA tarafından yayınlanacal ilana çevrildi. İşte, Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
BEKÇİ ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'ye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak.
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.
2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netleşmedi.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
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