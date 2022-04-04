Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı müjdelenmişti. Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek bekçi adaylarının EGM PA tarafından yayınlanacal ilana çevrildi. İşte, Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...