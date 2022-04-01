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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM ve DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM ve DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alımı yapacağını duyurmuştu. OGM personel alımı için müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi. Yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" ifadeleri yer aldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM ve DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM ve DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) için 5 bin 64 yeni personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM ve DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fuat Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

OGM VE DSİ PERSOEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

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