Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM ve DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) için 5 bin 64 yeni personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM ve DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?