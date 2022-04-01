Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan personel alımı! 206 sözleşmeli memur alınacak! İşte başvuru şartları

Bakanlığın bir başka ilanında ise taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 6 avukat, 4 çocuk gelişimcisi, 127 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 137 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.