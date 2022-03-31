EGM PA son duyurular: 2022 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?
Bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bu yıla ilişkin bekçi alımı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Bekçi adaylarının yakından takip ettiği başvuru sürecine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçtiğimiz günlerde 3 bin 250 bekçi ataması yapılacağını müjdelemişti. Peki, 2022 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte son duyurular...
Bekçi alımı başvuru ne zaman? Son olarak İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımının ardından yeni bekçi alımı yapılmamıştı. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, bu yıl bekçi alımının yapılacağı tarihi heyecanla bekleniyor. Bekçi alımına ilişkin müjdeli haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Peki, 2022 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte haberin detayları...
BAKAN SOYLU'DAN "BEKÇİ ALIMI" AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 3.250 bekçi kadrosunun açılacağını duyurdu.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılı bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı.
Polis Akademisi tarafından önümüzdeki günlerde bekçi ilanının erişime açılması bekleniyor. Bekçi ilanı ile birlikte başvuru tarihi, ve kadro dağılımı belli olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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- EGM PA son duyurular: 2022 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?
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