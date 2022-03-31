EGM PA son duyurular: 2022 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmadığı için şartlar da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,