Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Şartlar ise...
2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kısa süre önce 3.250 bekçi alımı için açıklamalar geldi. İşte, Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Şartlar ise...
Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen sene hemen hemen her şehir için yüzlerce bekçi istihdam eden İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. İşte, Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Şartlar ise...
BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Detayların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
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