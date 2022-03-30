Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alacak. Başvuru yapan adaylar sonuçları bekliyor ve tarihleri merak ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımı için başvuruda bulunan adaylar gelecek sonuç açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Bakan Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEKNİSYEN, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, ŞOFÖR, AŞÇI VE HİZMETLİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.
Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
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