Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.