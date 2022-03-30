30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022
ABONE OL
ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

ÇAYKUR kura sonuçları için araştırmalar sürüyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı ÇAYKUR mevsimlik işçi alımında kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kura heyecanı yaşayan adaylar, işe girmeye hak kazanıp kazanamadığını araştırıyor. Kura sonuçları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

ÇAYKUR kura sonuçları nereden öğrenilir? Her yıl belirli tarihlerde gerçekleştirilen mevsimlik işçi alımında son viraja girildi. İŞKUR tarafından başvurusu alınan ÇAYKUR mevsimlik işçi alımında kura çekimi 29 Mart'ta yapıldı. Kura heyecanı yaşayan vatandaşlar, sonuçların nereden öğrenilebileceğini araştırıyor. Peki, ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte son gelişmeler...

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura çekimi 29 Mart'ta gerçekleştirildi. Kura sonuçları ÇAYKUR'un resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak ÇAYKUR duyurular sayfasına doğrudan ulaşabilirsiniz.

ÇAYKURA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

HAK KAZANANLAR İŞE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.

ÇAYKUR 2022 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

* 18- 50 yaş aralığında,

* Erkek,

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

* 18- 45 yaş aralığında,

* Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

* Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA