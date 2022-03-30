ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?
ÇAYKUR kura sonuçları için araştırmalar sürüyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı ÇAYKUR mevsimlik işçi alımında kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kura heyecanı yaşayan adaylar, işe girmeye hak kazanıp kazanamadığını araştırıyor. Kura sonuçları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
ÇAYKUR kura sonuçları nereden öğrenilir? Her yıl belirli tarihlerde gerçekleştirilen mevsimlik işçi alımında son viraja girildi. İŞKUR tarafından başvurusu alınan ÇAYKUR mevsimlik işçi alımında kura çekimi 29 Mart'ta yapıldı. Kura heyecanı yaşayan vatandaşlar, sonuçların nereden öğrenilebileceğini araştırıyor. Peki, ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte son gelişmeler...
ÇAYKUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura çekimi 29 Mart'ta gerçekleştirildi. Kura sonuçları ÇAYKUR'un resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak ÇAYKUR duyurular sayfasına doğrudan ulaşabilirsiniz.
HAK KAZANANLAR İŞE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.
Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?
- Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
- 2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...
- Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- 2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- MEB son dakika: Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor
- Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram neden açılmıyor, çalışmıyor? 29 Mart Instagram erişim sorunu...
- Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...