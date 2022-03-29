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Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla 10 bin işçi alımı için başvurular alındı. Kura yoluyla belirlenecek işçi alımı ile ilgili bekleyiş sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi hakında araştırmalar başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte son gelişmeler...

Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? İŞKUR tarafından 15-21 Mart tarihlerinde Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları alındı. Kura tarihi ve saati, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listelerin hangi tarihte açıklanacağını merak eden adaylar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için kura tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kura tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylardan şu şartlar isteniyor:

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

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