Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? İŞKUR tarafından 15-21 Mart tarihlerinde Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları alındı. Kura tarihi ve saati, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listelerin hangi tarihte açıklanacağını merak eden adaylar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için kura tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kura tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.