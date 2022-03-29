ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 33 bin 929 adayın başvuru yaptığı mevsimlik işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından işe alınacak 630 aday belirlendi. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte konu hakkında merak edilenler...
ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR aracılığıyla ÇAYKUR'a yapılacak mevsimlik işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki toplam 49 çay fabrikasına yapılacak mevsimlik işçi alımları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kura sonucuna göre işe alınmaya hak kazanan adaylar, 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak. Peki, ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
ÇAYKUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Başta Rize olmak üzere Trabzon, Giresun ve Artvin'de toplamda 49 çay fabrikasında 630 kişilik mevsimlik işçi kadrosu için 33 bin 929 kişi başvuruda bulundu. Kura çekimi bugün gerçekleştirildi ve işe alınacak 630 aday belirlendi. Ancak kura sonuçları isim listesi henüz yayınlanmadı. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
HAK KAZANANLAR İŞE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.
Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.
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- ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
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