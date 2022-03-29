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ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 33 bin 929 adayın başvuru yaptığı mevsimlik işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından işe alınacak 630 aday belirlendi. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR aracılığıyla ÇAYKUR'a yapılacak mevsimlik işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki toplam 49 çay fabrikasına yapılacak mevsimlik işçi alımları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kura sonucuna göre işe alınmaya hak kazanan adaylar, 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak. Peki, ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Başta Rize olmak üzere Trabzon, Giresun ve Artvin'de toplamda 49 çay fabrikasında 630 kişilik mevsimlik işçi kadrosu için 33 bin 929 kişi başvuruda bulundu. Kura çekimi bugün gerçekleştirildi ve işe alınacak 630 aday belirlendi. Ancak kura sonuçları isim listesi henüz yayınlanmadı. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

ÇAYKURA KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

HAK KAZANANLAR İŞE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.

ÇAYKUR 2022 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

* 18- 50 yaş aralığında,

* Erkek,

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

* 18- 45 yaş aralığında,

* Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

* Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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