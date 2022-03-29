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Son dakika: KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir?

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir?

KPSS 2022/5 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak sağlık personeli ataması için KPSS 2022/5 yerleştirmeleri sona erdi. 22 Mart'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Hemşire, ebe ve birçok pozisyona yapılacak sağlık personeli alımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir?

KPSS 2022/5 tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin sağlık personeli alımı için gerçekleştirilen KPSS 2022/5 tercihleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sonuçları araştırmaya başladı. Yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

KPSS 2022/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN..

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacak.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

* Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacak.

* 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

* Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

* Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

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