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PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022
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PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...

PTT personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet dairesinde istihdam sağlamak isteyenler PTT personel alımı ile ilgili detayları merak ediyor. Geçen yıllarda PTT bünyesinde çalışmak üzere 55 bin alım yapılacağı öne sürülmüştü. İşte, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...

PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerekli şartların taşındığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alım yapılıyor. İşte, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı henüz belli değil. PTT 55 bin personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türk vatandaşı olmak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak

-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

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