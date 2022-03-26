PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...
PTT personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet dairesinde istihdam sağlamak isteyenler PTT personel alımı ile ilgili detayları merak ediyor. Geçen yıllarda PTT bünyesinde çalışmak üzere 55 bin alım yapılacağı öne sürülmüştü. İşte, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...
PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerekli şartların taşındığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alım yapılıyor. İşte, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...
PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT personel alımı henüz belli değil. PTT 55 bin personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
-Türk vatandaşı olmak,
-Askerlikle ilgisi bulunmamak
-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak
-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak
-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak
-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...
- Kahinden dikkat çeken tarih! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 27 Mart Pazar günü büyük İstanbul depremi mi olacak?
- Yalnız Kurt Kumandan diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Cihan Ünal diziden ayrıldı mı?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
- Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? MEB takvimi...
- 30 gün içinde İŞKUR'a başvurun! Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor
- Survivor'da bu akşam kim elendi, diskalifiye oldu? Survivor Elif mi, Barış Murat Yağcı mı, Merve Aydın mı elendi? Acun Ilıcalı açıkladı...
- SGK'dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...
- Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Muhtar maaşları zamlı kaç TL oldu mu? Muhtar zammı 2022..
- 2022 Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği başvuruları başladı mı? İşte tarihler...
- İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!
- 3.250 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak, belli oldu mu?