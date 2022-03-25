Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı gündemdeki yerini koruyor. Ülke genelinde binlerce vatandaşın merak ettiği detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene 5 bin işçi alımı yapacak olan Devlet Su İşleri - DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan işçi alımı ile ilgili son dakika açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 5 BİN 64 PERSONEL ALINACAK!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" dedi.
OGM VE DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve başvurularla ilgili güncel bir açıklama henüz yapılamdı ancak daha önceki personel alımlarında OGM personel alımı başvuruları İŞKUR Açık İş İlanları arasında yer alıyordu.
OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI
OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:
1. Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...
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- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
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