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Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022
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Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı?

Çaykur kuraları ne zaman çekilecek? İŞKUR aracılığıyla Çaykur'a yapılacak geçici işçi alımı için başvurular tamamlandı. Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte mevsimlik işçi alımının detayları araştırılmaya başlandı. Başvuru yapan adaylar, kuraların çekileceği tarihi merak ediyor. Çaykur işçi alımı sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı?

Çaykur kuraları ne zaman çekilecek? Çaykur tarafınadn her yıl belirli tarihlerde mevsimlik işçi alımı yapılıyor. Kura yöntemiyle gerçekleştirilen geçici işçi alımı sürecinde son viraja girildi. Başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte 350 beden işçisi, 250 lise ve dengi okul mezunu geçici işçi ile 30 engelli geçici işçi alımı için kura tarihi beklenmeye başlandı. Peki, Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

2022 ÇAYKUR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çaykur işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Buna göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

* 18- 50 yaş aralığında,

* Erkek,

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

* 18- 45 yaş aralığında,

* Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

* Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İşte ÇAYKUR'a yapılacak geçici işçilere ait kadro dağılımı:

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