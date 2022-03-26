Çaykur kuraları ne zaman çekilecek? Çaykur tarafınadn her yıl belirli tarihlerde mevsimlik işçi alımı yapılıyor. Kura yöntemiyle gerçekleştirilen geçici işçi alımı sürecinde son viraja girildi. Başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte 350 beden işçisi, 250 lise ve dengi okul mezunu geçici işçi ile 30 engelli geçici işçi alımı için kura tarihi beklenmeye başlandı. Peki, Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

2022 ÇAYKUR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çaykur işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Buna göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.