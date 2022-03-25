3.250 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak, belli oldu mu?
3.250 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için son dakika açıklamalar gelirken, gözler EGM ve Polis Akademisi tarafından gelecek yeni açıklamalara çevrildi. İşte, 3.250 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak, belli oldu mu?
3.250 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ilanı ile birlikte bekçilik başvuru kılavuzu için adaylar bekleyişe başladı. Bekçi alımı için gelecek yeni açıklamalar bekleniyor. İşte, 3.250 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak, belli oldu mu?
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Önceki günlerde alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ayrıntıların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.
Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda bulunan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı:
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda bulunmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş veya görüyor olmamak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3.250 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak, belli oldu mu?
- Tarek El Moussa kimdir, nereli? Tarek El Moussa Müslüman mı, kiminle evli?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Nefes kesen mücadele...
- Ankara Ramazan imsakiyesi: 2022 Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman, saat kaçta? Diyanet takvimi!
- İstanbul Ramazan imsakiyesi: 2022 İstanbul ilk sahur ne zaman? İstanbul'da ilk iftar saat kaçta yapılacak?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Teşkilat 40. bölüm fragmanı izle: Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı?
- Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 Nisan'da sigara zammı var mı? JTI, Philip Morris, BAT güncel fiyat listesi
- YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar...
- Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu 2022 son gün ne zaman? Tarih belli oldu
- Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
- İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?