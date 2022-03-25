İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 10 bin işçi alımı için başvurular tamamlandı. Ataması yapılacak işçiler kura çekimi ile belirlenecek. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi, 15-21 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. 2022 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapıldı. Şimdi ise sıra başvuru sonuçlarında. Kura çekimi ile ataması yapılacak adaylar, yasal asgari ücret üzerinden göreve başlayacak. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin işçi alımı için kura tarihi henüz duyurulmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kura tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
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