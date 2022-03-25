İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi, 15-21 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. 2022 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapıldı. Şimdi ise sıra başvuru sonuçlarında. Kura çekimi ile ataması yapılacak adaylar, yasal asgari ücret üzerinden göreve başlayacak. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin işçi alımı için kura tarihi henüz duyurulmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kura tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.