OGM ve DSİ 5.064 personel alımı ilanı çıktı mı? 2022 kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? Başvuru tarihi...
OGM ve DSİ personel alımı başvuru ne zaman başlıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan OGM ve DSİ'ye toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacak. Söz konusu istihdam müjdesinin gelmesinin ardından gözler ilana çevrildi. OGM ve DSİ başvuru tarihi merakla araştırılıyor. Peki, OGM ve DSİ 5.064 personel alımı ilanı çıktı mı? 2022 kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? OGM ve DSİ personel alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte son gelişmeler...
OGM ve DSİ 5.064 personel alımı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Devler Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacak. Kadro dağılımı detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu. Peki, OGM ve DSİ 5.064 personel alımı ilanı çıktı mı? 2022 kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? OGM ve DSİ personel alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, alımların mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolara yapılacağını bildirdi.
OGM VE DSİ 5.064 PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?
Hemen şunu belirtalim ki, OGM ve DSİ'ye yapılacak 5.064 personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından başvuru tarihi de belli olacak.
Fuat Oktay, geçen yıl yaşanan büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardıkları dersler ışığında, kurumların insan ve araç altyapılarını güçlendirdiklerini de bildirdi. Bugün bu çerçevede atacakları yeni bir adımın müjdesini veren Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
2022 ilanı henüz yayınlanmadığı için güncel şartlar da belli olmadı. Bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) Kuruma ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.
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