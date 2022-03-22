MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist başvuru şartları ve kadro dağılımı

MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapılacak. Toplam 1.651 personel alımı sürecine ilişkin başvurular başladı. MEB personel alımı başvuruları hakkında detayları yazımızda ele aldık. Peki, MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist alımı başvuru şartları nelerdir? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilenler...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

21 Mart'ta başlayan başvurular, 01 Nisan'da sona erecek. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını e-Devlet - Milli Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecektir.