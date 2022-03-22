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MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist başvuru şartları ve kadro dağılımı

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist başvuru şartları ve kadro dağılımı

MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? MEB'den yapılan açıklamaya göre, 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) olmak üzere toplam 1.651 personel alımı yapılacak. MEB personel alımı sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak?

MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapılacak. Toplam 1.651 personel alımı sürecine ilişkin başvurular başladı. MEB personel alımı başvuruları hakkında detayları yazımızda ele aldık. Peki, MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist alımı başvuru şartları nelerdir? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilenler...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

21 Mart'ta başlayan başvurular, 01 Nisan'da sona erecek. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını e-Devlet - Milli Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecektir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

* Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

* Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

* 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

* Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

* Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

* Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları, 29 Nisan 2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden açıklanacak.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Ataması yapılanlardan göreve başlamadan önce istenecek belgeler:

* Başvuru sonuç belgesi,
* 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
* Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
* Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,
* Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
* Sağlık kurulu raporu

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