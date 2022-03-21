KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılacak memur alımı için 4-10 Mart tarihleri arasında tercihler alındı. KPSS 2022/4 kapsamında gerçekleştirilen tercihlerin ardından sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

04-10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekler.

KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...