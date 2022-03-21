KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS 2022/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılacak memur alımı için ÖSYM aracılığıyla tercihler alınmıştı. Heyecanla beklenen tercih sonuçları için ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar hakkında araştırmalar başladı. Peki, KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılacak memur alımı için 4-10 Mart tarihleri arasında tercihler alındı. KPSS 2022/4 kapsamında gerçekleştirilen tercihlerin ardından sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...
KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
04-10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekler.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak.
KPSS 2022/4 ŞARTLARI
Adayların, ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
* 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
* Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;
* Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;
* Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
* Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Ortaöğretim ve ön lisans düzeyinde yapılacak memur alımında kadro dağılımı şu şekilde olacak:
Sözleşmeli Personel Pozisyonları (Ortaöğretim Mezunları İçin)
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- KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama sonuçları nereden öğrenilir?
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