ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022 yılında yapılacak ÇAYKUR işçi alımı için başvurular 28 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında alındı. Binlerce adayın başvuru yaptığı işçi alımı ile ilgili süreç tamamlanıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen alımlarda gözler kura çekimine çevrildi. Peki, ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise sıra kura çkiminde. Kura sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, ÇAYKUR'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. 350 beden işçisi, 250 lise ve dengi okul mezunu geçici işçi ile 30 engelli geçici işçi olmak üzere toplam 630 işçi alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.
İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.
Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;
* 18- 50 yaş aralığında,
* Erkek,
* En az İlkokul mezunu,
* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,
İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;
* 18- 45 yaş aralığında,
* Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),
* Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
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- ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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