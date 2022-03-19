ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise sıra kura çkiminde. Kura sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, ÇAYKUR'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. 350 beden işçisi, 250 lise ve dengi okul mezunu geçici işçi ile 30 engelli geçici işçi olmak üzere toplam 630 işçi alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÇAYKUR kura çekimi ne zaman? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.