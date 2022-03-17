Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Bekçi alımı tarihi açıklandı mı?
Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı duyuruları son dakika haberi olarak duyuruluyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Bekçi alımı tarihi açıklandı mı?
Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Bekçi alımı tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için müjdeli haber geldi. Tam 3 bin kadro alımı yapılacağı duyurulurken gözler başvuru tarihlerine çevrildi. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Bekçi alımı tarihi açıklandı mı?
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.
EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
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