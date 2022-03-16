Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?