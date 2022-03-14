Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi...
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için kadro dağılımı hakkında Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Başvuru tarihi hakkında gelecek açıklamalar bekleniyordu. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi...
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sürekli işçi alımı ve 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağının müjdesini verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi...
PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL, NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı başvuruları ise 15 Mart tarihinden 21 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?
Koruma ve güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, şoförlük hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplamda 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.
PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı; 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapacağını açıkladı.
İŞÇİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi...
- 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
- Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? İşte biyografisi...
- Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk'ın 'teke tek dövüş' meydan okumasına ne yanıt verdi?
- 15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...
- Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte biyografisi
- Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...
- ⛄ 15 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Gaziantep, Giresun, Artvin...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'da Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği son dakika...
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenen açıklama!
- Son dakika: Adıyaman'da korkutan deprem! 14 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...