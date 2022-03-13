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Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik başvuruları hangi illerde olacak? 3.000 bekçi alımı...

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Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik başvuruları hangi illerde olacak? 3.000 bekçi alımı...

Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçilik başvurusu için kılavuz kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik başvuruları hangi illerde olacak? 3.000 bekçi alımı...

Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik başvuruları hangi illerde olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı Resmi Gazete kararı ile duyurulmuştu. Alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik başvuruları hangi illerde olacak? 3.000 bekçi alımı...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.

Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

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