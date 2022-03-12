Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından, 96. Temel ve 72. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı 27 Şubat'ta gerçekleştirildi. Sınava ait soru ve cevaplar 1 Mart'ta erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

96 ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılan toplam 48 bin 788 aday sonuçlara kilitlendi. EGM'den yapılan açıklamada, 96. Temel ve 72. Yenileme Eğitimi yazılı sınav sonuçları 18 Mart 2022 tarihinde açıklanacak.

İTİRAZ SÜRECİ

Adaylar 21-23 Mart tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 23 Mart'ta duyurulacak.