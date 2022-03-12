Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. EGM tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi yazılı sınavı hakkında detaylar belli oldu. 27 Şubat'ta gerçekleştirilen 96. Dönem ÖGG sınavına toplam 48 bin 788 aday katıldı. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından, 96. Temel ve 72. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı 27 Şubat'ta gerçekleştirildi. Sınava ait soru ve cevaplar 1 Mart'ta erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
96 ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılan toplam 48 bin 788 aday sonuçlara kilitlendi. EGM'den yapılan açıklamada, 96. Temel ve 72. Yenileme Eğitimi yazılı sınav sonuçları 18 Mart 2022 tarihinde açıklanacak.
İTİRAZ SÜRECİ
Adaylar 21-23 Mart tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 23 Mart'ta duyurulacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını ve güvenlik kodunu sonuç sorgulama sistemine girmeleri gerekiyor.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.
ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;
Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan
Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve
Atıştan da 3 isabet yapsan
60 soru * 1 puan =60 puan
15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan
Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma
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- Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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