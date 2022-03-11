ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? ÇAYKUR sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi belli mi?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,